Nesti: “A Natale rinasce la Juve. Trazione posteriore, ma i rischi non mancano”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei bianconeri di Allegri dopo la vittoria di Cagliari

Carlo Nesti, nel suo spazio su TMW, ha commentato il momento della Juventus dopo la vittoria sul Cagliari di ieri. Queste le sue considerazioni: "A Natale rinasce la Juve. Sì, perché i punti di distacco dal quarto posto, adesso, sono soltanto 4. La rimonta è scolpita su 2 dati. Nelle ultime 8 partite, sono arrivate 6 vittorie. E su cosa sono fondate queste 6 vittorie? Sulla fase difensiva, con appena 2 reti subite in 8 gare. La squadra di Allegri è a immagine e somiglianza del suo allenatore, che diventa il più vincente della storia con 252 successi, come Capello. E’ una formazione risultatista, a trazione posteriore, che appare più determinata, e più propositiva. L’uomo-simbolo di questa resurrezione è Bernardeschi, prima lapidato, ed ora osannato dalla gente di Torino. Parliamoci chiaro: si può fare meglio. La “grande bellezza” del gioco è lontana, e i rischi non mancano. Contro il derelitto Cagliari, Alex Sandro fa rimpiangere Pellegrini, perché non difende. Bellanova lo sovrasta, e dalla sua fascia sorgono 2 gravi pericoli: Dalbert e Joao Pedro".