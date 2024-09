Nel corso del suo editoriale per TMW, Carlo Nesti , giornalista, ha parlato così della situazione Davide Frattesi all'Inter: "6 gol di Frattesi in Nazionale, giustamente, hanno incoraggiato la campagna mediatica a favore della sua promozione, nell'Inter, a titolare. Vorrei sottolineare, però, la differenza fra le esigenze di Spalletti, e quelle di Inzaghi. In maglia azzurra, ci sono 2 centrocampisti classici, Tonali e Ricci, e 2 punte più aprivarchi che bomber, Raspadori e Retegui.

E' necessario, quindi, un incursore, che verticalizzi e segni, come Frattesi. In maglia nerazzurra, al contrario, ci sono già un regista, Calhanoglu, e 2 intermedi-incursori, Barella e Mkhitaryan, con i gol garantiti da Lautaro e Thuram. Un altro incursore, come Frattesi, modificherebbe l'equilibrio tattico della squadra, sbilanciandola in avanti. Il quasi venticinquenne talento, tuttavia, deve solo pazientare. L'Inter giocherà, ora che parte la Champions, una moltitudine di partite, e Mkhitaryan ha 35 anni. Lo spazio, a rotazione, per uno come Frattesi, è assicurato".