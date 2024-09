Davide Frattesi è stato letteralmente il trascinatore dell'Italia in Nations League. In estate, l'Inter ha respinto più assalti

Davide Frattesi è stato il grande protagonista di questa pausa per le Nazionali. Il centrocampista nerazzurro si è letteralmente scatenato con la maglia azzurra, segnando sia contro la Francia che contro Israele. E' lui il capocannoniere dell'era Spalletti fino a questo momento.

In estate molto si è parlato del tentativo della Roma di riportare Frattesi nella Capitale. Ma secondo la Gazzetta dello Sport è stata un'altra la squadra a tentare il colpo grosso: "La Juve ha chiesto Frattesi ricevendo un no sdegnato dai nerazzurri, che su Davide hanno un progetto di lungo periodo. Il possibile caso è rientrato presto: nessun diktat o stracci volanti, piuttosto un pensiero condiviso e nuovi propositi per il futuro.