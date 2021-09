Nesti: “Mercato atipico. Inter? Inzaghi può esaltare Calhanoglu, Dzeko e Correa”

Il parere del giornalista: "E’ un mercato atipico, nel quale succede che chi perde, all’inizio, pedine d’oro, rimonta e brilla"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Nesti, giornalista, ha analizzato così il mercato operato dalle big di Serie A: "E’ un mercato atipico, nel quale succede che chi perde, all’inizio, pedine d’oro, rimonta e brilla. L’Inter non è più quella di Conte, Hakimi e Lukaku, ma Simone Inzaghi è in grado di esaltare Calhanoglu, Dzeko e Correa. Il Milan non è più quello di Donnarumma e Calhanoglu, ma uomini come Giroud sembrano assecondare la crescita dei giovani, tipo Brahim Diaz.