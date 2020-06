Nesti: “Finale Coppa Italia come Napoli-Inter. Juve nei panni dei nerazzurri”

Nel suo spazio su TMW, Carlo Nesti si è proiettato verso la finale della Coppa Italia: “Lo scenario della finale di Coppa Italia potrebbe essere simile, risultato a parte, a quello della semifinale di ritorno Napoli-Inter. La Juventus nei panni dell’Inter, in chiave propositiva, e il Napoli simile a se stesso, in chiave attendistica. Le squadre di Sarri e Gattuso, tuttavia, dovranno modificare i loro comportamenti. La Juventus deve ripetere la parte della gara fino al rigore di Ronaldo: intensa, aggressiva e incisiva. Il ritmo più flemmatico espresso successivamente, con i soli De Ligt, Alex Sandro e Bentancour concentrati, favorirebbe gli avversari. Il Napoli, viceversa, deve essere molto più reattivo di rimessa, rispetto alla passività dell’ultimo match, nel quale ha pareggiato solo per sacrificio e fortuna. Serve un centrocampo, in Demme, Zielinski e Fabian Ruiz/Elmas più prodigo di gioco, per evitare di essere sottomesso.