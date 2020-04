Nesti: “Scontro sul taglio stipendi? Ennesima occasione persa. Non capisco perché…”

Attraverso il suo spazio per TMW, Carlo Nesti ha parlato di uno dei temi più caldi di questi giorni: “E va beh… con lo scontro fra dirigenti e giocatori, sul taglio-stipendi, il calcio ha perso l’ennesima occasione per dimostrare solidale compattezza, in un momento in cui sarebbe auspicabile remare tutti nella stessa direzione. Fermo restando la grande stima, che ho per Damiano Tommasi, non capisco però perché si sia spinto così in profondità, nel censurare la proposta delle società, definendola “vergognosa e irricevibile”. I clubs hanno indicato il 30%, se la stagione non riprenderà. Ebbene: proprio i giocatori della Juventus, e quindi parte integrante dell’Aic, hanno proposto lo stesso 30%. In Inghilterra e Francia, si sta trattando nell’ordine di un analogo 30%. In Spagna, addirittura, c’è chi parla del 70%. Di conseguenza, credo che l’Aic abbia il diritto di protestare, per carità, ma mi pare eccessivo arrivare a scandalizzarsi.