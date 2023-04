Neto: “Euroderby? Conterà molto la condizione che avranno Inter e Milan”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Neto, portiere del Bournemouth, ha parlato così in vista dell'Euroderby di Champions League: "Era dura aspettarselo ma in queste coppe può succedere di tutto. Milan e Inter però sono due squadre che hanno messo tanta intensità nel loro gioco. In questa parte della stagione è molto importante l'energia e arrivare a queste partite con l'energia giusta. Per Milan e Inter conta molto la condizione con la quale si presenteranno all'appuntamento per fare il salto di qualità. Vediamo chi vincerà, fare previsioni è difficile."