GdS – Bayern, tempi lunghi per Neuer? Sommer sempre il pole. “Per prenderlo servono…”

C'è preoccupazione e apprensione in casa Bayern Monaco in merito alle condizioni di Manuel Neuer. I bavaresi cercano un portiere

C'è preoccupazione e apprensione in casa Bayern Monaco in merito alle condizioni di Manuel Neuer. Il portiere si è infortunato durante le vacanze in montagna mentre stava sciando. La Bild parla di rottura di tibia e perone, un infortunio pesante, specie per un giocatore di 37 anni. Anche per questo motivo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Bayern starebbe pensando ad un sostituto già pronto per l'immediato: