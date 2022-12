Sky DE – Neuer KO, il Bayern Monaco su Sommer: “Il club bavarese ha scoperto che…”

L'infortunio di Manuel Neuer impone al Bayern Monaco di guardarsi intorno per il mercato di gennaio

L'infortunio di Manuel Neuer impone al Bayern Monaco di guardarsi intorno per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il primo nome sulla lista è Alexander Nubel, in prestito al Monaco anche se un accordo tra i club appare complicato, tenuto conto del fatto che i francesi starebbero valutando di riscattare il giovane portiere tedesco.

Il Bayern, pertanto, guarda al piano B e un altro nome appetibile è Yann Sommer: il 33enne svizzero, seguito anche dall'Inter, è in scadenza di contratto e - riporta Sky Sport DE - "il Bayern ha capito che Sommer non intende rinnovare il suo contratto e non ha ancora trovato accordi con altri club, pertanto potrebbe pensare a scegliere il club bavarese". Il 'Gladbach, tuttavia, spera di poter trattenere Sommer almeno fino a giugno, quando il contratto scadrà.