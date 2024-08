Manuel Neuer, 38enne portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, con cui ha vinto i Mondiali del 2014 venendo anche premiato come miglior estremo difensore di quel torneo, ha deciso di non vestire più la maglia della Germania. Lo ha annunciato lui stesso sui social, spiegando che "in un primo momento avrei voluto continuare fino ai Mondiali del 2026, poi però ho capito che questo era il momento giusto per fare questo passo. Ora mi concentrerò al 100% sul Bayern".