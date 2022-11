Neuer e la fascia arcobaleno: la protesta della Germania nella foto di squadra

La Germania contro la Fifa e il Qatar. All’ingresso in campo in Qatar per la sfida contro il Giappone, il capitano tedesco, il portiere Manuel Neuer, indossava la fascia ufficiale Fifa. Ma leggermente coperta da un’altra maglia: quindi ha scelto di non indossare la fascia arcobaleno della campagna “One Love”, per cui la Fifa aveva minacciato di ammonire i giocatori che l’avessero indossata perché contraria al regolamento sull’attrezzatura ufficiale da vestire.