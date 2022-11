SM – Neve a Milano? ‘Colpa’ del professor Dzeko: ora occhio ad un’altra data

La vittoria dell'Inter a Bergamo ha permesso ai nerazzurri di infrangere un tabù fastidioso. Contro l'Atalanta, infatti, è arrivata la prima vittoria stagionale per la squadra di Simone Inzaghi contro una big. Per ulteriori conferme, però, bisogna attendere lo scontro diretto col Napoli in programma subito dopo la sosta.

Lo sottolinea anche Sport Mediaset: "Non è prevista neve a Milano, ma non si può escludere nulla dopo che l'Inter è riuscita a vincere il primo scontro diretto della stagione. Non passa in vantaggio, ma subito sotto. Dopo mezz'ora di difficoltà, a suonare la carica è il professor Dzeko con la sua doppietta. Il 4 gennaio al Meazza arriva il Napoli per un altro scontro diretto: vedremo se a Milano nevicherà per davvero".