La simpatia di Gary Neville: “Problemi bancari in Italia? Chiedete all’Inter”

Gary Neville ci scherza su. L'ex difensore del Manchester United, oggi apprezzato commentatore tecnico di Sky Sports UK, ha ironizzato senza troppa classe sulla situazione economico-finanziaria dell'Inter che, come noto, non sta attraversando un ottimo momento. Tra voci di cessione e debiti, infatti, il club nerazzurro in difficoltà. Un account su Twitter ha chiesto al social chi seguire per restare aggiornato su obbligazioni italiane/problemi bancari in Italia. Per tutta risposta, scherzando sull'argomento, Gary Neville ha taggato proprio l'Inter, alludendo ai problemi della proprietà, Suning. Una 'battuta' decisamente fuori luogo.