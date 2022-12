Neville: “Cristiano Ronaldo? La sua scelta ci dice due cose. La tristezza…”

La conferma dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo poche ore fa da parte di Al Nassr non è passata inosservata. L'ex United commenta la scelta del portoghese

La conferma dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo poche ore fa da parte di Al Nassr non è passata inosservata. Gary Neville ha commentato così la scelta di CR7: "Ovviamente ora vedremo Cristiano meno spesso. Ci dice due cose: la prima è che l'Arabia Saudita sta davvero scommettendo seriamente sul calcio. Hanno investito milioni in un singolo giocatore. Stanno cercando di rafforzare la loro lega".

"Sento che Cristiano voleva restare almeno fino alla fine della stagione in una delle grandi squadre d'Europa e segnare più gol. Probabilmente in una squadra di Champions. Forse il club che voleva non lo cercava e questa è stata una sua scelta . C'è un elemento di tristezza perché probabilmente abbiamo già visto il finale ad alto livello, penso che avremmo potuto continuare a vederlo all'Old Trafford se le parti avessero affrontato le cose nel modo giusto".