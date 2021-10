Newcastle, nel mirino non solo Conte ma anche un altro ex tecnico di Serie A

La nuova proprietà del club inglese cerca un nuovo allenatore e ha messo nel mirino l'ex Inter e non solo

Come un onda che travolge i nuovi proprietari del Newcastlesono arrivati in Premier League. E vogliono il meglio per la loro squadra, perché vogliono rilanciarla. Il primo passo è sostituire l'allenatore Steve Bruce con un nuovo tecnico. Primo nome in lista quello di Antonio Conte che nel campionato inglese ha vinto con il Chelsea.