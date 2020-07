Newcastle, lontano il riscatto di Lazaro? Bruce: “Budget ridotto, dobbiamo fare valutazioni”

Valentino Lazaro rischia di non essere riscattato dal Newcastle. Steve Bruce, allenatore del club inglese, ha parlato delle difficoltà della prossima sessione di mercato: “Immagino che il nostro budget non sarà grande come quello che sarebbe stato prima che tutto ciò iniziasse. Ci sono grandi valutazioni da fare, ma stiamo ancora cercando di andare a trovare un altro giocatore o due o tre o quattro. Il mio lavoro è assicurarmi di essere competitivi quando ricominceremo. Il campionato è difficile e solo spendere soldi non garantisce nulla”.

(FONTE: Mirror)