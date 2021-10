Newcastle, clima teso: rissa nello spogliatoio dopo la gara col Tottenham

Tensione alle stelle all'interno della squadra che in questa stagione è ancora alla ricerca della prima vittoria in Premier

La tensione a Newcastle è palpabile. Nonostante l'arrivo del fondo saudita PIF, la situazione è delicata dal punto di vista sportivo. In questa stagione i Magpies sono ancora a caccia della vittoria e l'allenatore, Steve Brice, è sempre più in bilico. La tensione all'interno della squadra è forte, tanto che domenica scorsa, dopo la sconfitta per 2-3 contro il Tottenham al St James' Park, due giocatori sono venuti alle mani.