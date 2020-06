Newcastle, salta l’arrivo dello sceicco? Il club cambia padrone ma spunta il magnate Usa

Potrebbe esserci un colpo di scena per il futuro del Newcastle. Da mesi i Magpies sembrano sul punto di essere ceduti un fondo saudita collegato al principe ereditario Mohammed bin Salman ma l’operazione fin qui non e’ andata in porto.

Manca l’ok della Premier League, che deve pero’ fare i conti con le rimostranze di Amnesty International, vista la questione dei diritti umani in Arabia Saudita, e di beIN Sports, a detta della quale, come anche confermato dal rapporto della World Trade Organisation, il governo saudita avrebbe agevolato la pirateria che da tre anni danneggia i diritti commerciali e di conseguenza i ricavati dei club inglesi.

Ma secondo “Sky Sports News” potrebbe esserci un nuovo acquirente: Henry Mauriss, 56enne magnate statunitense a capo della Clear Tv, che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 350 milioni di sterline, circa 390 milioni di euro.