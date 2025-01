Neymar, addio ufficiale all’Al Hilal: l’ex Barça e PSG torna in Brasile

Sarà la saudade, oppure la consapevolezza di aver guadagnato già abbastanza a 33 anni quasi compiuti (il prossimo 5 febbraio), o forse di non aver dato il meglio di sè in questa avventura, sta di fatto che per Neymar è scoccata l'ora di lasciare la dorata Arabia Saudita per chiudere nel suo Brasile una carriera calcistica mai decollata del tutto.

La notizia circolava da giorni, adesso è ufficiale: il club arabo Al-Hilal e l'asso verdeoro hanno rescisso il contratto di comune accordo interrompendo il legame con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, giugno-luglio 2025, al termine del Mondiale per Club. Un'esperienza, quella araba, finita quasi prima di cominciare per Neymar: l'attaccante brasiliano ha giocato pochissimo in realtà per il club saudita dopo essere arrivato dal Paris Saint-Germain nell'agosto 2023 per 90 milioni di euro.