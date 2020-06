MD – La confessione di Neymar ai compagni del PSG: “Voglio tornare al Barcellona”

“Voglio tornare al Barcellona”. Il titolo del giornale ‘Mundo Deportivo’ parla del possibile ritorno di Neymar al Barça. La frase che il quotidiano spagnolo usa per titolare in prima pagina sarebbe stata pronunciata dallo stesso giocatore brasiliano con i compagni del Paris Saint-Germain. Il desiderio dell’attaccante sarebbe intanto: vuole tornare in Spagna dopo la Champions e spera che il club parigino accetti di negoziare, nonostante si tratti di un’operazione complicata. Il suo arrivo a Barcellona escluderebbe quello di Lautaro Martinez?