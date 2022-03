Caos PSG, Rmc Sport su Neymar: “A volte arriva all’allenamento al limite dell’alcolizzato”

Il Psg sta vivendo un momento di drammatico caos: il calciatore brasiliano sotto accusa

"Neymar non si allena più. A volte arriva all'allenamento in uno stato terribile, incapace di allenarsi, al limite dell'alcolizzato. Neymar è in una fase in cui è in cerca di vendetta". A raccontare il bruttissimo momento del giocatore brasiliano e della sua squadra è Rmc Sport. Neymar, insieme ai principali campioni del Psg, è finito nell'occhio del ciclone dopo l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa di Francia. Pesante anche il recente ko incassato con il Monaco in casa. Pare ci sia una rottura totale tra la dirigenza e lo spogliatoio. Nell'ambiente parigino emerge una grossa delusione nei confronti di Neymar ma anche di Leo Messi: i due calciatori sono considerati i principali artefici della stagione negativa del Psg.