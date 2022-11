Qatar 2022, il Brasile torna a sperare: Neymar prova il recupero lampo e scrive “Andiamo!”

Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi, sempre se il Brasile, come si augurano Tite e i suoi connazionali

Marco Macca

Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, sempre se il Brasile, come si augurano Tite e duecento milioni di suoi connazionali, si qualificherà. Il numero 10 della Seleçao, toccato duro da Milenkovic nel corso della partita contro la Serbia, ha pubblicato una foto su Instagram in cui mostra la caviglia che, grazie alle terapie, rispetto a ieri sembra molto più sgonfia.

A corredo della foto O Ney scrive "Andiamoooo", quasi a voler incoraggiare se stesso e i compagni. Così ora, nonostante il problema al legamento della caviglia destra, si spera in un recupero lampo. Intanto ha parlato Casemiro, per dire che "Neymar è un giocatore eccezionale, e se ci mettessimo a parlare della sua importanza per noi staremmo qui a parlare per dei giorni. Ora ci mancherà e se facciamo dei paragoni è difficile trovare un altro come lui. Però in squadra abbiamo altri calciatori di qualità e sta a Tite sceglierne uno".

Fosse per lui il centrocampista dello United probabilmente farebbe giocare Rodrygo, suo ex compagno al Real Madrid, perché "è sempre stato uno che quando lo vedo toccare il pallone mi si illuminano gli occhi. Come lui ce ne sono pochi al mondo".

(ANSA)