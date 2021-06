Sormani: “Neymar più forte di Ronaldo il Fenomeno. Meglio di lui solo Pelé”

Durante il programma brasiliano 'Debate BB', il commentatore tv Fabio Sormani ha tessuto le lodi di Neymar, impegnato con il Brasile

"Zico, Falcao, Ronaldo e Rivaldo non hanno giocato come gioca Neymar. Non ne hanno le stesse caratteristiche. In termini di gestione della palla, talento e tecnica, Neymar è il più grande calciatore che abbia mai visto giocare dopo Pelé".