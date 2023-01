Nezirevic: “Felice e orgoglioso di poter giocare in un grande club come l’Inter”

Alem Nezirevic è un nuovo giocatore dell'Inter: il terzino destro svedese, classe 2004, arriva dal Motala, e andrà a rinforzare la Primavera di Cristian Chivu. Il neo difensore nerazzurro non vede l'ora di cominciare: "Sono molto felice e incredibilmente orgoglioso dell'opportunità di giocare in un grande club come l'Inter. Sono molto entusiasta e sono estremamente grato al Motala per quello che mi ha dato. Ho imparato molto, sono felice della fiducia che mi è stata data e che mi ha reso il giocatore che sono oggi".