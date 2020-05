Nicchi: “Ripresa allenamenti un buon segnale. Arbitri? Non si sono mai fermati”

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del calcio che coinvolge anche la classe arbitrale: “La ripresa degli allenamenti anche se individuali è sicuramente un buon segnale, speriamo arrivi presto anche la possibilità di lavorare in gruppi. Speriamo di avere notizie positive in tal senso nel consiglio federale dell’8 maggio, dipenderà tutto dall’approvazione del protocollo che sta discutendo la FIGC con il Comitato tecnico-scientifico. Se arriverà il semaforo verde potremmo riprendere i raduni settimanali a Coverciano con i nostri arbitri che, ci tengo a dirlo, in questi due mesi di lockdown non si sono comunque mai fermati. Lavorano in video conferenza con i loro responsabili per quanto riguarda la parte tecnica e allenano anche il fisico in ogni modo possibile. Se dovesse ripartire il campionato, cosa che tutti ci auguriamo, saremo come sempre pronti“.