Nicola: “Non facile contro questa Inter, abbiamo affrontato una squadra con grande qualità”

Andrea Della Sala

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata oggi in casa dell'Inter a San Siro:

La Salernitana poteva fare qualcosa in più?

"La sensazione è quella di avere incontrato una squadra dai valori importanti. La Salernitana non è venuta a timbrare il cartellino ma ci ha creduto fino alla fine. Se avessimo tenuto la partita fino all'ultimo sull'1-0 avremmo potuto tentare qualcosa nel finale. Il gol dell'Inter ci ha fatto alzare il baricentro in maniera più convinta, possiamo diventare sicuramente più abili a sfruttare certe situazioni. La partita mi ha soddisfatto. Non mi è dispiaciuto Vilhena mediano, mi dispiace per aver perso ieri sera Lovato".

Meglio oggi che col Verona. Non era possibile passare a tre?

"Lo abbiamo fatto, ma cambia poco. Nel nostro modo di giocare se lo interpreti bene hai sempre un giocatore in più. Non abbiamo mai smesso di ripartire, ma possiamo diventare più efficaci. L'avversario di oggi non era facile da affrontare, per abilità e struttura fisica. Oggi i ragazzi mi hanno soddisfatto. Sul secondo gol potevamo essere più abili. Abbiamo incontrato una squadra molto forte".

Manca un po' di cattiveria alla squadra? Tifosi sempre presenti

"I tifosi ci sono sempre e hanno visto una squadra che ha provato a giocarsela. Bisogna sempre considerare chi hai di fronte. Non siamo poco cattivi, ma dobbiamo diventare più strafottenti".

Qualcuno ha pagato il palcoscenico di San Siro?

"Dal punto di vista dell'aggressività possiamo fare meglio. Dopo il secondo gol abbiamo dovuto alzare per forza il baricentro. Sono convinto che l'aggressività debba ancora essere migliorata, ma abbiamo tenuto bene il campo a dispetto di un avversario molto qualitativo".

Margini di crescita di Pirola? Fiducioso di non essere invischiato nella lotta salvezza?

"Pirola è alla seconda da titolare e bisogna aspettare la crescita e anche eventuali errori. Sono le nuove generazioni, giovani ma in grado di poter giocare in Serie A. Pensiamo a fare più punti possibili, non è utile fare questi ragionamenti".