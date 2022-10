Nicola: “Buona prestazione, potevamo anche fare l’1-1. Va riconosciuta la forza dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Salernitana 2-0, Davide Nicola ha parlato così del match di San Siro

Matteo Pifferi

"Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo perso Maggiore e Radovanovic, mi è piaciuta la disponibilità dei ragazzi, la capacità di interpretare la partita, abbiamo fatto meglio rispetto al Verona, abbiamo affrontato un avversario estremamente qualitativo che sa fare di tutto, dovevamo fare una prestazione del genere senza rinunciare a ripartire, un appunto lo faccio sul secondo gol, abbiamo letto in ritardo la conquista della profondità di Barella e questo ci ha penalizzato, poi diventa difficile recuperare, abbiamo creato i presupposti per far male all'Inter, potevamo pareggiare nel primo tempo con Kastanos, abbiamo fatto bene alcune ripartenze ma non le abbiamo concretizzate, oggi è un passo in avanti rispetto alla partita precedente, dobbiamo continuare così"

Il secondo gol è il rammarico più grande?

"E' un errore di tutta la linea difensiva, come sempre non cerchiamo il colpevole ma dove possiamo migliorare e di rimediare ad un errore che può capitare, ragioniamo da squadra. Anche sta settimana faremo questo, siamo sempre molto critici con la voglia di migliorare, oggi è stato un bel banco di prova, per molti era la prima volta in un contesto del genere, va riconosciuta la forza dell'Inter ma va riconosciuto anche lo spirito che abbiamo messo in campo, anche se non ci dobbiamo accontentare"

Squadra cresciuta: qual è la sensazione?

"Come gruppo di lavoro, valutiamo le richieste alla squadra, capire se sono state eseguite per poter poi pensare di fare risultato. Di questo sono soddisfatto, possiamo fare meglio in altre situazioni, col lavoro raggiungeremo quello che ci serve"

Oggi recuperato Bohinen: quanto può spostare?

"Credo ciecamente in ogni giocatore, il suo recupero è importante, è un giocatore di struttura ed è proprietario del ruolo, mi spiace di Lovato, spero di recuperare anche Fazio per la prossima".