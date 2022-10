Nicola: “Ottima partita, daremo filo da torcere a molti. Senza il secondo gol…”

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro l'Inter: "Il secondo gol lo abbiamo preso nel momento in cui stavamo prendendo più campo. Sono assolutamente soddisfatto della prova dei miei ragazzi, abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra forte. La mia squadra non ha mai smesso di mettere in difficoltà l'Inter sulle ripartenze, nei primi 20 minuti cercavamo di chiudere di più gli spazi, poi abbiamo cercato di alzare il baricentro. Potevamo fare meglio nella costruzione del gioco da dietro, prendendo più campo con i braccetti. Un appunto? Il secondo gol: una palla che conoscevamo, abbastanza leggibile, abbiamo tardato a riposizionarci, e contro giocatori del genere puoi pagare dazio. Attacco? Si poteva essere più incisivi e sfruttare meglio le ripartenze. Si può sempre fare di più e fare meglio, ma bisogna riconoscere anche il valore degli avversari. Per me è importante non aver interpretato una gara solo difensiva. Ogni partita ha delle difficoltà che bisogna interpretare. Oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, contro una squadra che ha valori superiori, era la partita che volevamo fare. Se non prendi il secondo gol crei i presupposti per crederci fino alla fine.