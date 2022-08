Nicola: “Complimenti a Mourinho, Roma fortissima. Candreva? Ha entusiasmo”

Le parole del tecnico della Salernitana: "So che domani non potremo essere perfetti, tutti dovranno integrarsi giorno dopo giorno"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma, Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato così dell'arrivo di Antonio Candreva: "Candreva aggiunge tanta esperienza, conosce il nostro sistema di gioco ed è un ragazzo che sa integrarsi velocemente nelle conoscenze di gioco. Ha lo spirito giusto, un entusiasmo importante ed è evidente volesse venire a Salerno. Rappresenterà al meglio la nostra maglia. Solitamente ha fatto l'esterno a destra, in alcune circostanze potrebbe fare anche il terzino o la mezzala. Ci siamo confrontati immediatamente, quando hai un calciatore di questo livello è necessario essere subito chiari. So che domani non potremo essere perfetti, tutti dovranno integrarsi giorno dopo giorno. Faremo questo test importante, contro un avversario blasonato, ritroveremo i nostri tifosi in una cornice diversa rispetto alla coppa Italia e ciascun atleta vuole fare la differenza da subito.