Nicolò Zenga: “Papà al Grande Fratello da Andrea? Ho apprezzato. Mi aspettavo però…”

“Mi ha sorpreso vedere papà al Grande Fratello. Non me l’aspettavo ma lo dico in positivo”. Così Nicolò Zenga, ospite al GFVip, dove il fratello Andrea partecipa come concorrente, ha parlato dell’intervento dell’ex portiere nella puntata dello scorso venerdì. Andrea ha sottolineato: “Speravo in qualcosa di diverso. Anche io sono stato freddo ma mi aspettavo più comprensione verso le mie sensazioni. Sarei falso se dicessi che sono contento e che dobbiamo ripartire forti più di prima. Un primo passo si. Ma me lo aspettavo meglio”. Nicolo, fratello maggiore del concorrente del programma di Canale 5, è entrato nella casa e ha detto: “Intanto ti voglio bene. Sono fiero di te, sono emozionato. Devi solo stare sereno e tranquillo. Al di fuori ci pensiamo noi. Non mi interessa se vieni prima tu o prima io. Io sono qui con te. eravamo convinti che ti saresti fatto conoscere per quello che sei veramente. Sei una forza e non te ne rendi conto. Ti vediamo meglio di come ti vedi tu”.

Signorini ha fatto un passo indietro e ha parlato dell’arrivo del padre nella casa del gf e Nicolò ha sottolineato: “Come ho visto l’incontro? Io e Andrea siamo la stessa cosa e pensiamo lo stesso. Apprezziamo sia venuto qua. Avrei preferito un atteggiamento diverso ma mi soffermo sul gesto. Perché papà non si lascia andare? Non lo conosco abbastanza per dare questa opinione. Siamo rammaricati ma apprezziamo il gesto che ha fatto. Mi fermo a dire che ho apprezzato il gesto. Mamma ci ha sempre lasciati liberi di trarre le nostre conclusioni. Non ha mai dato in giudizio di troppo per non influenzarci”.