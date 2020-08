Nicolodi: “Bayer non in grandissima condizione fisica. Havertz tecnica clamorosa, ma…”

Intervenuto a Inter Tv, il giornalista Pietro Nicolodi ha parlato degli avversari dell’Inter di stasera:

“Bayer un giorno in un modo e poi in un altro. Squadra che cercherà di tenere il pallone, non credo sia in grandissima condizione fisica. Tiene palla e ha accelerazioni importanti, ma poi ha cali mentali preoccupanti. Havertz ha una qualità clamorosa. Sa fare tutto: il centrocampista, il falso centravanti, ha fatto anche l’esterno, dà via il pallone in maniera straordinaria. Tecnica clamorosa, ma non capisco se è un giocatore continuo o che fa la grande serata ogni tanto. Bosz è un tipo molto particolare, sospendo il giudizio, alcune partite strepitose altre con lacune tattiche importanti.