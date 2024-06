Dopo la vittoria dello scudetto, ora i vari tornei con le Nazionali, ma a luglio sarà tempo di ripartire per preparare la nuova stagione. Niente tournée in Asia per i nerazzurri, scelta sia di campo che economica per l'Inter.

"L’Inter americana non andrà in Cina tra un mese e mezzo per la tournée tanto cara a Steven Zhang: l’ormai ex presidente nerazzurro avrebbe voluto riabbracciare la squadra dopo un anno di attesa a Chengdu, “la città del panda” capitale della provincia di Sichuan, ma adesso che Suning non ha ripagato il debito e la società è passata di mano quel viaggio previsto a fine luglio non si farà. Questione di strategie cambiate, di necessità di concentrare gli allenamenti in vista di una lunga stagione, ma non solo. Oltre allo scossone societario, pesa il fatto che l’organizzazione della tournée sarebbe risultata insolvente, come rivelato anche dal media spagnolo Relevo. Sarebbero in attesa dei milioni promessi dagli organizzatori anche Atletico e Psg, le altre due squadre coinvolte", precisa La Gazzetta dello Sport.