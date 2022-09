Udinese-Inter, niente conferenza della vigilia per Inzaghi: ecco dove parlerà

Il tecnico nerazzurro non presenterà la sfida contro i fiulani nel classico appuntamente con i media accreditati

In vista del match di domenica all'ora di pranzo tra Udinese e Inter, Simone Inzaghi non risponderà alle domande dei cronisti nella classica conferenza stampa della vigilia. Il tecnico nerazzurro parlerà in esclusiva sui canali social del club.