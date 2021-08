Inter, nessuna richiesta per i big: niente sconti o ricatti, messaggio chiaro

I nerazzurri, nonostante le difficoltà finanziarie, non hanno alcuna intenzione di svendere i propri gioielli

L'Inter, nonostante le difficoltà finanziarie, non ha alcuna intenzione di sottostare a ricatti o a concedere sconti per i suoi big: è questo il messaggio recapitato dalla società. Fermo restando che richieste ufficiali per i propri gioielli, come scrive il Corriere dello Sport, non sono arrivate: "Immediatamente dopo la cessione di Hakimi, l'ad Marotta ha fatto sapere che non c'è la necessità di cedere altri pezzi da novanta per far quadrare i conti dopo l'input arrivato dalla proprietà (15% di taglio del monte ingaggi, 80 milioni di attivo nella campagna trasferimenti). Nel corso di queste settimane la linea in viale della Liberazione non è cambiata e Simone Inzaghi spera di non avere brutte sorprese. Siccome però per raggiungere i traguardi fissati da Steven Zhang manca ancora (complice il riacquisto di Vanheusden, diciamo che servono 25 milioni), le voci su un altro possibile sacrificio tra i procuratori continuano a circolare.