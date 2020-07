MD – Problemi con la maglia del Barcellona, la Nike chiamata a pagare i danni

La Nike è finita nei guai. Lo sponsor tecnico dell’Inter è lo stesso del Barcellona. Con i blaugrana ha un contratto fino al 2028. Il noto marchio ha realizzato due maglie per la nuova stagione. Due versioni della prima maglia, dicono in Spagna, la Vapor Match e lo Stadium. La prima è una versione più costosa e sta andando bene sul mercato. La seconda versione invece si sbiadisce, non può essere commercializzata.

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo racconta che c’è grande rabbia tra i dirigenti del Barcellona per l’errore fatto dallo sponsor blaugrana. Le magliette dovrebbero essere già in vendita ma a causa di un difetto di fabbricazione non sono state ancora messe a disposizione dei tifosi.

Il club avrebbe già inviato il suo reclamo alla Nike. La richiesta è che l’azienda paghi di tasca sua le perdite subite dal club per la mancata immissione sul mercato delle maglie. Anche perché di solito questo è il periodo nel quale la maglia si vende di più in vista della nuova stagione. E le vendite delle maglie potevano dare una mano alla situazione economica del club che ha avuto diverse perdite a causa del coronavirus. La società quindi farà una valutazione del danno e chiederà alla Nike di pagare. È stato già accertato l’errore, da quanto dice il quotidiano spagnolo, e quindi tocca all’azienda – secondo il club – pagare, altrimenti si finirà in tribunale.

“Con il noto marchio esiste un ottimo rapporto. Due anni fa è stato rinnovato il contratto ma la società blaugrana ritiene che debba essere l’azienda ad assumersi la responsabilità. Dovrà pagare al Barça le perdite che sta subendo per la mancata immissione sul mercato delle maglie”, spiega MD. Tra l’altro la Nike non ha ancora fatto sapere quando sarà in grado di rifornire i negozi con le magliette, store ufficiali compresi. Potrebbero servire mesi. Non è difficile capire che si tratterebbe di un grave danno per il Barça. Bisognerà inoltre verificare se la qualità della seconda e terza maglietta presenta qualche problema.

(Fonte: Mundo Deportivo)