Nista: “Esperienza all’Inter bellissima. Handanovic fortissimo. Julio Cesar…”

Alessandro Nista, preparatore dei portieri di grande esperienza, intervistato da Il Posticipo, ha parlato del suo periodo all'Inter. "Chi lavora nel calcio è una persona fortunata. Io ho realizzato i sogni che avevo da bambino. Esordire in Serie A è stato incredibilmente emozionante. Era ancora il periodo in cui c'erano trasmissioni come "90° minuto", la "Domenica sprint" e "Domenica sportiva": quando finivano, di calcio se ne riparlava la settimana dopo. L'esperienza all'Inter è stata bellissima. Il presidente Moratti gestiva il club in maniera speciale, era il padre di tutti noi, sia dei giocatori che degli allenatori. Era una persona squisita e dolcissima, davvero un uomo per bene".