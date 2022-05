Nista: “Inter, l’errore di Radu non è stato determinante per lo scudetto”

Le parole dell'ex portiere: "L’Inter aveva rallentato la marcia nel girone di ritorno in termini di risultati in modo evidente"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Alessandro Nista, ex portiere, ha parlato così della stagione dei portieri dell'Inter: “Si parla tanto dell’errore di Radu a Bologna. Secondo me non è stato un errore determinante ai fini dello scudetto, l’Inter aveva rallentato la marcia nel girone di ritorno in termini di risultati in modo evidente. E’ sempre stato un discorso universale, dell’errore del portiere ci si ricorda sempre più facilmente”.