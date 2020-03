Mercato, in estate un no di Higuain ha cambiato la storia. Ora cambia tutto?

Nel 2018 la Juve ci aveva pensato, poi era arrivata l’occasione Ronaldo e non se ne era fatto niente. Era stato possibile anche nell’estate del 2019, ma anche lì le cose non si sono incastrate a dovere. Era stato il no di Higuain ad impedire lo sbarco di Icardi alla Juve. Il giocatore non rientrava nei piani dell’Inter e di Conte. Se il connazionale avesse invece detto di sì alla Roma e non avesse deciso di restare in bianconero, probabilmente sarebbe cambiato tutto. Sarebbe arrivato Dzeko a Milano e Maurito non sarebbe andato in prestito al PSG. Tuttosport spiega che per la terza volta, nella prossima sessione di mercato, l’argentino sarà nel mirino della Juventus. “Idea che tornerà prepotentemente per la terza volta consecutiva”, si legge sul giornale in edicola oggi. Di sicuro il futuro dell’ex capitano non è al club nerazzurro e il PSG probabilmente non lo riscatterà. La cifra pattuita per il riscatto era di 70 mln.

(Fonte: TS)