EDICOLA TS – “No League”. La politica e il mondo di calcio si ribellano

"No League". La politica e il mondo del calcio si ribellano al progetto elitario dei dodici club europei. Klopp: 'Vado via se il Liverpool conferma la sua partecipazione'. Intanto l'UEFA vara la nuova Champions League che dal 2024 prevede un mini-campionato con la partecipazione di 36 squadre". E' questa la prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 20 aprile 2021. Il quotidiano, poi, ha riportato le parole di Draghi, Ceferin, Gravina e Cairo.