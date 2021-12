Serie A, dal 10 gennaio servirà il green pass rinforzato. Out 25-30 calciatori no vax

In Italia solo il 2% dei calciatori di Serie A non ha il vaccino e dal 10 gennaio dovrà rimanere fuori dalle gare

"Dal 10 gennaio, dopo le prossime due gare di campionato, gli atleti di «sport di squadra all’aperto» (così come quelli al chiuso o che accedono a piscine e palestre) potranno scendere in campo soltanto se dotati di super green pass, quello che si riceve per vaccino o guarigione avvenuta negli ultimi sei mesi e non più solo con il tampone. In Serie A i non vaccinati sono pochi, il 2%, ovvero tra i 25 e i 30 calciatori. È chiaro però che il valore dell’eventuale “perdita” dipenda anche da chi siano i giocatori in questione. La Roma ad esempio è preoccupata per la presenza di un no vax tra i suoi titolari: la società assicura che lui ci stia riflettendo, ma una certa ansia resta", riporta La Gazzetta dello Sport.