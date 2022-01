Nocerino: “Dybala fa sempre la differenza. Dovesse lasciare la Juve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Non deve dimostrare niente a nessuno, Paulo deve esser tranquillo e giocare come è in grado di fare"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Nocerino, ex centrocampista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Non deve dimostrare niente a nessuno, Paulo deve esser tranquillo e giocare come è in grado di fare. Mi piacerebbe che gli infortuni lo lasciassero un po' stare, perché merita di trovare quella continuità che ultimamente è mancata non per colpa sua. E' un giocatore capace sempre di fare la differenza. Se proprio dovesse andar via dalla Juve, l'augurio è che rimanga in Italia. La Serie A non deve perdere i suoi campioni, lui è uno di quelli".