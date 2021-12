Nocerino: “Scudetto? L’Inter è la squadra più forte per continuità e rosa”

Le parole dell'ex calciatore Antonio Nocerino in collegamento su Sky Sport sulla lotta per lo scudetto in Serie A

Alessandro De Felice

L'ex centrocampista di Palermo e Milan, Antonio Nocerino, è intervenuto in collegamento su Sky Sport per parlare della Serie A. Tra i temi trattati anche la lotta per lo scudetto:

"Il campionato è combattuto. Quella più attrezzata e quella più forte, in questo momento, per continuità e per rosa è l’Inter".