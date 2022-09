EDICOLA CDS – Inter, il nodo portiere agita Inzaghi

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 13 settembre: spazio all'Inter, alle 18.45 c'è la sfida con il Viktoria Plzen

Il Corriere dello Sport riserva l'apertura al Var: "Il Var è cieco". Taglio centrale per la Roma vittoriosa a Empoli: "Dybala è uno spettacolo. Roma in zona Champions". A destra, la Champions: "Il nodo portiere agita Inzaghi". In taglio basso, il Monza: "Berlusconi: Il Monza lo salvo io".