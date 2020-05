GdS – Serie A, nuovo protocollo e nodo quarantena: ecco il piano di Lega e Figc

Dopo l’ok per la ripresa degli allenamenti collettivi, Lega e Figc studiano il protocollo per tornare in campo. Il nodo principale resta quello legato alla quarantena di squadra in caso di positività. L’idea è quella di non chiedere un trattamento speciale per il calcio e una quarantena di una sola settimana, rispetto alle due previste.

Secondo La Gazzetta dello Sport il piano è quello di tornare a discutere dell’argomento più avanti, quando la curva dei contagi potrebbe essere ancora più in discesa. Nel nuovo protocollo, rifinito in queste ore e consegnato entro lunedì al Ministro Spadafora, ci anche la possibilità negli stadi di avvalersi di un kit per i test sierologici a risposta rapida (8 minuti), insieme con termoscanner e saturimetro per misurare temperatura e ossigenazione del sangue.