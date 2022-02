GdS – Non c’è Inter senza Skriniar: contro Milan si rinnova il duello con Leao

Il difensore slovacco torna in campo dal primo minuto dopo il turnover dell'ultimo turno di campionato

Milan Skriniar sarà regolarmente al suo posto nel derby di Coppa Italia di martedì. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Ha l’Inter dentro e ha fatto il salto. Non è soltanto un difensore respingente e di affidabilità assoluta, è diventato un riferimento per la squadra intera. Contro il Genoa non c’era per turnover in funzione del derby di Coppa e la squadra non ha subito gol lo stesso, però è sempre più difficile immaginare un’Inter senza Skriniar. Martedì si rinnoverà il duello con Leao. Il portoghese se l’è trovato davanti in sei derby e non è mai riuscito a fargli gol: 4 vittorie di Skriniar, un pari e un successo di Leao. Sei derby in cui lo slovacco ha giocato sempre dall’inizio alla fine, mentre il milanista no. Numeri che spiegano abbastanza".