CorSera – Non c’è solo Asllani come vice Brozovic. Idea Schouten: costo e trattativa

L'Inter cerca un'alternativa al croato in regia. Oltre al regista dell'Empoli piace anche il centrocampista del Bologna

L'Inter è alla ricerca di un vice Brozovic per la prossima stagione. Sono due le candidature per rinforzare il centrocampo di Inzaghi:

"C’è un nome nuovo per il mercato dell’Inter. Si tratta del mediano olandese Jerdy Schouten, 25 anni, ora al Bologna e profilo ritenuto ideale per fare il famoso vice Brozovic, un profilo di cui si è sentita parecchio la mancanza nella passata stagione, che ora è a tutti gli effetti una delle priorità dei nerazzurri verso la prossima. Schouten si aggiunge al casting per il ruolo dopo il talento albanese dell’Empoli Kristjan Asllani. La valutazione di partenza è di 15 milioni, ma si può lavorare su formula e contropartite: all’Inter non mancano i giovani da mettere sul piatto", spiega il Corriere della Sera.