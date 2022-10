Nosotti: “All’Inter manca tanto Lukaku, per la Roma in due devono fare di più”

"Inter e Roma sono 2 delle 3 squadre che creano di più insieme al Napoli ma concludono meno delle aspettative, la Roma prende tanti pali ma deve migliorare la mira. All'Inter manca Lukaku, giocatore fondamentale per come riesce a far risalire il campo, la Roma deve essere più precisa nell'ultimo passaggio. Sono due squadre portate a organizzare lo spazio per attaccarlo, manca qualcosina ad entrambe ed è inspiegabile forse per la scarsa mira dei giocatori. E poi c'è anche Lukaku che manca all'Inter, per la Roma Abraham invece segna meno dell'anno scorso e anche Zaniolo deve fare di più"