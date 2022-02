Nosotti (Sky): “Gosens, pochi come lui nel suo ruolo. L’Inter con lui e Perisic…”

Il giornalista si è soffermato sugli ultimi acquisti nerazzurri, in particolare sull'arrivo del tedesco

Marco Nosotti, giornalista di Skysport, ha commentato gli ultimi acquisti in casa Inter e ha parlato in particolare del ruolo di Gosens e del lavoro che può fare come alternativa a Perisic.

«L'Inter ha perso per infortunio Correa e prendi Caicedo che è pronto per il suo allenatore. Gosenslo abbiamo visto, è maturato tanto con Gasperini e con il suo gioco. Interprete sulla sinistra a tutto campo, con quelle qualità ce ne sono pochi in Europa. Contemporaneamente in campo con Perisic uno a destra e l'altro a sinistra? Hai bisogno di avere due forti che aumentino il ritmo su entrambi gli esterni. Possono fare l'uno e l'altro. Perisic è cresciuto nella fase di non possesso e ora l'Inter ha due validi a destra, Dunfries e Darmian, e due a sinistra. Servirà freschezza e vivacità nelle prossime settimane», ha spiegato il giornalista.