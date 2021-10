L’Inter e la notte brava di Vidal: “Video del 18 agosto, questione già affrontata”

L'Inter fa chiarezza e spiega la situazione relativa al video che gira sui social con protagonista il centrocampista nerazzurro Vidal

Nelle ultime ore continua a girare il video di un Arturo Vidal poco lucido alle prese con una moto e poi in un'esibizione goffa con una una capriola sulla Ferrari .

Il video in questione non è delle ultime ore, bensì del 18 agosto scorso, a tre giorni dall'esordio stagionale in campionato contro il Genoa. A confermare la tesi le temperature più alte rispetto a quelle degli ultimi giorni a Milano.