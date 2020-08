EDICOLA CDS – La notte di Conte. Può portare l’Inter in finale sotto gli occhi di Zhang

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore parla, ovviamente, della semifinale di Europa League che attende l’Inter di Antonio Conte contro lo Shakhtar. Ecco come titola il quotidiano: “La notte di Conte. Può portare l’Inter in finale sotto gli occhi di Zhang. Europa League, a Dusseldorf gara secca con lo Shakhtar. Giocano gli stessi che hanno battuto il Bayer. Il tecnico vede il presidente ma il chiarimento slitta ancora”.

(Fonte: Corriere dello Sport)